بالصور .. ” تعليم محايل ” تكرم مرابط بالحد الجنوبي تبرع بقطعة أرض
كرًم مدير تعليم محايل ” منصور آل شريم ” ومجموعة من المسئولين من الإدارة التعليمية ، أحد أفراد القوات المسلحة بعد تبرعه بقطعة أرض لبناء مدرسة عليها في محافظة محايل عسير .
وأكد الوكيل رقيب على بن خليل عسيري المرابط بالحد الجنوبي أن تبرعه جاء من باب الحرص على دعم برامج المسئولية الإجتماعية .
وحرص مدير تعليمم محايل على إستقبال ” عسيري ” في مكتبه وقبَل رأسه تقديراً لموقفه ، كما قدم له رساله أثنى فيها على إخلاصه للوطن .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 959 ] نشر منذ 50 دقيقة
بيض الله وجهه والله يكثر من امثاله