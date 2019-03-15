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بالصور .. ” تعليم محايل ” تكرم مرابط بالحد الجنوبي تبرع بقطعة أرض

بالصور .. ” تعليم محايل ” تكرم مرابط بالحد الجنوبي تبرع بقطعة أرض
أبها(صدى):

كرًم مدير تعليم محايل ” منصور آل شريم ” ومجموعة من المسئولين من الإدارة التعليمية ، أحد أفراد القوات المسلحة بعد تبرعه بقطعة أرض لبناء مدرسة عليها في محافظة محايل عسير .

وأكد الوكيل رقيب على بن خليل عسيري المرابط بالحد الجنوبي أن تبرعه جاء من باب الحرص على دعم برامج المسئولية الإجتماعية .

وحرص مدير تعليمم محايل على إستقبال ” عسيري ” في مكتبه وقبَل رأسه تقديراً لموقفه ، كما قدم له رساله أثنى فيها على إخلاصه للوطن .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 959 ] نشر منذ 50 دقيقة

بيض الله وجهه والله يكثر من امثاله

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