حتى التاسعة صباحا.. مصرف الراجحي يعلن إيقاف خدماته البنكية

علي القحطاني(صدى):

كشف مصرف الراجحي، اليوم الجمعة، عن إيقاف خدماته البنكية؛ معتذرًا للعملاء لافتًا إلى أن الإيقاف سيكون مؤقت حتى التاسعة صباحًا، وذلك بسبب إجراء بعض التحديثات.

وأوضح المصرف، في بيانه: ” عميلنا العزيز، نفيدكم بأن الخدمات البنكية ستكون غير متاحة الى الساعة التاسعة صباحاً من يوم الجمعة 15/3/2019 لوجود تحديثات على أنظمة المصرف.

وأكد ” مصرف الراجحي ” أن: ” عملية السحب النقدي لن تتأثر بهذه التحديثات ” ، مضيفًا: ” نعتذر عن أي إزعاج قد يترتب على ذلك ” .