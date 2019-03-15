حتى التاسعة صباحا.. مصرف الراجحي يعلن إيقاف خدماته البنكية
كشف مصرف الراجحي، اليوم الجمعة، عن إيقاف خدماته البنكية؛ معتذرًا للعملاء لافتًا إلى أن الإيقاف سيكون مؤقت حتى التاسعة صباحًا، وذلك بسبب إجراء بعض التحديثات.
وأوضح المصرف، في بيانه: ” عميلنا العزيز، نفيدكم بأن الخدمات البنكية ستكون غير متاحة الى الساعة التاسعة صباحاً من يوم الجمعة 15/3/2019 لوجود تحديثات على أنظمة المصرف.
وأكد ” مصرف الراجحي ” أن: ” عملية السحب النقدي لن تتأثر بهذه التحديثات ” ، مضيفًا: ” نعتذر عن أي إزعاج قد يترتب على ذلك ” .
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