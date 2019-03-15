مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مسجد بنيوزيلندا

ويلينغتون(صدى):

وقع حادث مروع في مسجد النور في مدينة كرايستشرش تشورش في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، بعد هجوم مسلح من قبل أحد الأشخاص الذي أطلق النيران على المصلين؛ مما تسبب في وفاة 6 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وثبَّت المسلح كاميرا على رأسه ليبث مشاهد القتل على فيسبوك، حيث ظهر في الفيديو وهو يفرغ رصاص رشاشه في أجساد عدد من الأشخاص الذين استلقوا أرضاً، في حين حاول بعضهم الفرار.

ومن جانبها، نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية النيوزيلندية، صورة مرجحة للمشتبه به، لافتةً إلى أنه صور جريمته، عبر كاميرا مثبتة على خوذة كان يعتمرها، وبثها على فيسبوك؛ بينما أعلنت الشرطة القبض 4 أشخاص بينهم امرأة بعد الهجوم.