” الجوازات ” تتفاعل مع استفسار بشأن إمكانية السفر للكويت بكارت العائلة
وجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب ” الجوازات- أبشر ” ، عبر موقع التدوين الصغير ” تويتر ” بشأن إمكانية السفر إلى دولة الكويت بـ ” كارت العائلة ” .
وجاء السؤال: ” عندي مولود عمره شهرين وابي أسافر للكويت.. هل يلزم جواز أو عادي بتصريح وكارت العايلة ” .
ومن جانبها، أجابت ” الجوازات ” : ” كارت العائلة ” لا يُعد ” وثيقة سفر.. ويلزم حصول الابن، حفظه الله لك، على جواز سفر .. ” مستقل ” قبل الشروع بترتيبات السفر.. ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24269 ] نشر منذ 1 ساعة
اتصور يضاف الطفل في جواز الاب او الام