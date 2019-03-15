” الجوازات ” تتفاعل مع استفسار بشأن إمكانية السفر للكويت بكارت العائلة

حمود العنزي(صدى):

وجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب ” الجوازات- أبشر ” ، عبر موقع التدوين الصغير ” تويتر ” بشأن إمكانية السفر إلى دولة الكويت بـ ” كارت العائلة ” .

وجاء السؤال: ” عندي مولود عمره شهرين وابي أسافر للكويت.. هل يلزم جواز أو عادي بتصريح وكارت العايلة ” .

ومن جانبها، أجابت ” الجوازات ” : ” كارت العائلة ” لا يُعد ” وثيقة سفر.. ويلزم حصول الابن، حفظه الله لك، على جواز سفر .. ” مستقل ” قبل الشروع بترتيبات السفر.. ” .