هيفاء وهبي لمدير أعمالها: أنت مصدر سعادتي.. ويرد: هيغمى عليّ

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الجدل في الفترة الأخيرة بسبب العلاقة الغريبة بينها وبين مدير أعمالها محمد وزيري، الأمر الذي أثار التكهنات حول احتمالية ارتباطهما.

وفي السياق نفسه، ردت هيفاء وهبي على تغريدة مدير أعمالها الخاصة بعيد ميلادها عبر ” تويتر ” ، بعد أن ظن الجميع أنها تجاهلت الرد عليه: ” أنت مصدر سعادتي، وسأبتسم دوما طالما أنت بجانبي ” ، ليرد عليها كاتبا: ” يالهوووييييييييي والمصحف هيغمى عليّ ” .

ولم تؤكد النجمة اللبنانية خبر زواجها من مدير أعمالها محمد وزيري حتى الآن، بينما تشتعل الأجواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلما غازل أحدهما الآخر بمنشوراته، أو ظهرت لهما صوراً رومانسية معاً؛ فضلًا عن هجوم ابنتها الحاد عليها مؤخرًا.

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