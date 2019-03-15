فيديو نادر لتدشين الملك عبدالعزيز لأول ناقلة نفط بميناء رأس تنورة

عادل الحربي(صدى):

كشف مقطع فيديو نادر، عن تدشين الملك عبدالعزيز، رحمه الله، أول ناقلة للنفط بالمملكة من ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية قبل نحو 80 سنة.

وكان يرافق الملك عبدالعزيز، حشد من المسؤولين السعوديين والمهندسين الأمريكيين، على ظهر الباخرة؛ فضلًا عن فتحه الصمام لضخ أول شحنة نفط، في 1 مايو 1939م.