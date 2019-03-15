خطف وقتل طفلة بعد خروجها خلف والدها إلى المسجد

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محافظات مصر، واقعة أليمة لاختطاف طفلة لا تتعدى من العمر أربعة أعوام وقتلها عقب خروجها خلف والدها الذي كان ذاهبًا ليصلي صلاة العصر.

وفي التفاصيل، قال شقيق الطفلة أنها خرجت خلف والدها حينما كان ذاهبًا للصلاة فقام بإعادتها إلى المنزل مرة أخرى وذهب ليصلي، وحينما عاد إلى البيت لم يجدها فأخذ بالبحث عنها في كل مكان ولكن لم يعثر لها على أثر.

وأضاف الشاب شقيق الضحية: ” حد اتصل بينا وقال اشحنولي رصيد بألف جنيه وأنا أرجع لكم بنتكم”، قالها شقيق الطفلة قبل أن يُكمل بقوله: ” أبويا شحن الرصيد لكن ملك ما رجعتش والتليفون اتقفل بعدها ” ؛ ليبلغ الشرطة بذلك وأخذوا ينتظرون عودة الطفلة.

وبعد أيام، وجد أحد المزارعين جثة طفلة ملقاة بالزراعات ليهرع والدها إلى المكان كي يتعرف عليها فاكتشف أنها جثة ابنته متوفاة وبها آثار خنق وطعن؛ فيما يجري التحقيق في القضية للكشف عن ملابساتها.