معتز هوساوي يبدأ برنامجه التأهيلي قبل المغادرة إلى ألمانيا

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر، أن لاعب نادي الأهلي معتز هوساوي، سيبدأ برنامجه التأهيلي هذه الأيام ولمدة 15 يوماً قبل المغادرة إلى ألمانيا لعمل فحوصات مجدداً للاطمئنان على سلامته من أي أضرار جانبية.

ويأتي ذلك بعد عودته للركض وإجراء تدريبات التأهيل؛ حيث طلب طبيب اللاعب منه أن يبدأ في الجري حول المضمار وإجراء بعض التدريبات اللياقية خلال ال15 يوما القادمة والعودة له مجدداً للكشف عليه ومنحه القرار النهائي باستكمال برنامجه التأهيلي أو الانتظار.

وكان ” هوساوي ” قد تعرض للإصابة في سبتمبر من عام 2018 قبل أن يعلن النادي عن مدة غيابه لثلاثة أشهر، إلا أن الظروف الصحية للاعب منعته من العودة في الوقت المحدد وبذلك سيحتاج اللاعب لبعض من الوقت للاطمئنان بشكل كاف قبل العودة لممارسة كرة القدم.