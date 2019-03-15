لطرد الجن.. رجل يقتل زوجته بمساعدة أبنائهما أثناء ” الرقية الشرعية “

مليكة فؤاد(صدى):

فقدت سيدة مغربية، حياتها على يد زوجها وأبنائها وشقيق زوجها أثناء جلسة ” الرقية الشرعية ” لطرد الجن؛ ليتم محاكمة الجناة في الواقعة.

وتعرضت السيدة قبل موتها، لتعذيب شديد من طرف المتهمين الذين كانوا يتوهمون أنهم يعالجونها من ” المس الشيطاني ” إلى أن فارقت الحياة، ليتم الاتفاق بعدها على طمس معالم الجريمة والادعاء بأن الراحلة توفيت بشكل طبيعي، إلا أن الخبرة الطبية أظهرت العكس ليتم حل اللغز بالتحقيقات.

واعتبرت محكمة مغربية، أن التهم ثابتة في حق المتهمين، لتقضي في حق الزوج وشقيقه بـ18 سنة سجنا نافذة، فيما نال الابنان الراشدان 12 سنة سجنا نافذة بينما أدين القاصر بخمس سنوات سجنا نافذة.