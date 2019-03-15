رئيس الوحدة: نكسب المنافسين في الملعب والمكتب
أكد حاتم خيمي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، أن الفريق يسير في الطريق الصحيح لحصد البطولات، لافتًا إلى أن النادي أصبح يمتلك خبرة في تقديم الاحتجاجات.
وأوضح ” خيمي ” في لقاء مع برنامج ” في المرمى ” يوم أمس الخميس: ” أصبحنا خبرة في الاحتجاجات، ونبذل وقتا طويلا في الاحتجاجات والاستئنافات، واستفدنا في القضايا بأننا كسبنا الخبرة ” ، مضيفًا أن الأندية باتت تستعين بخبراتهم فيما يخص تقديم الاحتجاجات.
وتابع: ” نكسب المنافسين في الملعب والمكتب، والجميع يشعر بالسعادة من تنظيم فريق الوحدة، بعد أن تراجعنا على مستوى النتائج عقب مغادر المدرب السابق، ويجب أن يتواجد الفريق في المركز الثالث ” ؛ مختتمًا: ” من له تاريخ .. لا خوف عليه ” .
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