رئيس الوحدة: نكسب المنافسين في الملعب والمكتب

ماجد محمد(صدى):

أكد حاتم خيمي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، أن الفريق يسير في الطريق الصحيح لحصد البطولات، لافتًا إلى أن النادي أصبح يمتلك خبرة في تقديم الاحتجاجات.

وأوضح ” خيمي ” في لقاء مع برنامج ” في المرمى ” يوم أمس الخميس: ” أصبحنا خبرة في الاحتجاجات، ونبذل وقتا طويلا في الاحتجاجات والاستئنافات، واستفدنا في القضايا بأننا كسبنا الخبرة ” ، مضيفًا أن الأندية باتت تستعين بخبراتهم فيما يخص تقديم الاحتجاجات.

وتابع: ” نكسب المنافسين في الملعب والمكتب، والجميع يشعر بالسعادة من تنظيم فريق الوحدة، بعد أن تراجعنا على مستوى النتائج عقب مغادر المدرب السابق، ويجب أن يتواجد الفريق في المركز الثالث ” ؛ مختتمًا: ” من له تاريخ .. لا خوف عليه ” .