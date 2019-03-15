قصة عربي تزوج 11 امرأة وأنجب 31 طفلا

القاهرة(صدى):

سرد المصري خالد أبو فهمي، قصته مع زواجه لـ11 امرأة أنجب منهن 31 طفلًا لا يستطيع حصر أسمائهم؛ كما أوضح أسباب تطليقه لبعض زوجاته.

ولم يستطع الرجل المصري خلال مشاركته ببرنامج ” أمن مصر ” عبر فضائية ” الحدث اليوم ” ، ذكر جميع أسماء أبنائه لكنه ذكر منهم 21 فقط، وهم: ” بطة، طاهرة، ماجدة، دنيا، ندى، لؤى، خلود، دولة، سارة، بسملة، ملك، ورضا، خالد، عبدالرحمن، فهمي، سليم، مصطفى، حمادة، نور، طه، محمود ” .

وأوضح: ” أنا مشكلتي لما الواحدة بتقسى عليا بطلقها مش بستنى منها أي حاجة، في بلد قريبة مني أم العيال محترمة معتبراني ميت وليس لي وجود، زوجت بناتي ومروحتش، طلبوا مني أجهز العيال أنا مش معايا أجيب منين أنا بشتغل على عربية باليومية ” .

وأضاف: ” بشتري بـ 20 جنيه فول الصبح وبناكله، والغدا والعشا بنجمعه في أكلة واحدة، عايشين على قد حالنا نعمل ايه ” ؛ لافتًا إلى أنه تعرض لعملية نصب حينما كان يمتلك مزرعة بها عدة أفدنة، متابعًا: ” كنت كل ما أتجوز أبيع فدان أرض بـ600 جنيه بسعر رخيص ضحكوا عليّ عشان يمشوني من بلدي ” .