إغلاق محل حلويات شهير في تبوك بعد تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة

محمود البلوي(صدى):

أغلقت أمانة منطقة تبوك محل حلويات شهير، احترازيًا، أمس الخميس بعد وقوع تسمم غذائي لخمسة أشخاص من أسرة واحد لتناولهم حلويات منه؛ ليتم نقلهم بعدها إلى مستشفى الملك خالد.

ومن جانبها، أوضحت أمانة تبوك: ” وردنا بلاغ من الشؤون الصحية بوجود اشتباه تسمم لخمس حالات، وأنهم قاموا بأكل أطعمة من منشأة واحد ” ، مضيفةً: ” توجهت فرق الرقابة الصحية للمنشأة، وتم سحب عينات لفحصها في مختبر الأمانة، والتأكد من سلامتها والكشف على المحل والعاملين فيه؛ للتأكد من الاشتراطات البلدية اللازمة وتم إغلاق المحل احترازياً ” .

وأشارت الأمانة، إلى أنه عند ظهور نتائج الفحوصات سيتم عقد اجتماع اللجنة الرباعية للاستقصاء الوبائي للتسمم الغذائي، والمشكلة من عدة جهات حكومية للنظر في نتائج فحص عينات الأطعمة والعاملين والمصابين لإكمال الإجراءات اللازمة من قبل المختصين في اللجنة الرباعية.