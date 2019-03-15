بالفيديو.. مدير تعليم يفاجأ بمعلمه السابق ويصر على تقبيل رأسه

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مفاجئة مدير مكتب تعليم غرب الدمام الأستاذ محمد الشاطري، بمعلمه أثناء المرحلة المتوسطة الأستاذ عبدالحكيم السعدي ضمن طاقم معلمي المدرسة.

وجاء ذلك عند زيارة الشاطري مع وفد من إدارة تعليم صبيا لمجمع الأمير سعود بن نايف القسم الابتدائي بالدمام، الذي قابل فيه معلمه.

وأوضح الفيديو الشاطري وهو يصر على تقبيل رأس معلمه في منظر مؤثر جدًا وبادرة وفاء جميلة أسعدت جميع الحاضرين وأجبرتهم على التصفيق.

يذكر أن الأستاذ والمربي الفاضل السعدي من الكفاءات المتميزة جدا بتعليم المنطقة الشرقية ويتمتع بخبرة عريضة ويحظى بسمعة طيبة.