بالفيديو.. مدير تعليم يفاجأ بمعلمه السابق ويصر على تقبيل رأسه
أظهر مقطع فيديو، مفاجئة مدير مكتب تعليم غرب الدمام الأستاذ محمد الشاطري، بمعلمه أثناء المرحلة المتوسطة الأستاذ عبدالحكيم السعدي ضمن طاقم معلمي المدرسة.
وجاء ذلك عند زيارة الشاطري مع وفد من إدارة تعليم صبيا لمجمع الأمير سعود بن نايف القسم الابتدائي بالدمام، الذي قابل فيه معلمه.
وأوضح الفيديو الشاطري وهو يصر على تقبيل رأس معلمه في منظر مؤثر جدًا وبادرة وفاء جميلة أسعدت جميع الحاضرين وأجبرتهم على التصفيق.
يذكر أن الأستاذ والمربي الفاضل السعدي من الكفاءات المتميزة جدا بتعليم المنطقة الشرقية ويتمتع بخبرة عريضة ويحظى بسمعة طيبة.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4458 ] نشر منذ 30 دقيقة
^^^ ماشاء الله^^^
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
$#المعرفة كنز يتبع صاحبه أينما ذهب.
$#علمني كيف أصطاد ولا تعطني سمكة كل يوم.
# سلح عقلك بالعلم خير من أن تزين جسدك بالجواهر.
#قطره فوق قطره بحر.. وحكمه فوق حكمه علم.
#بالسؤال يتعلم الإنسان.
#العلم هو الخير والجهل هو الشر.
#الرأي هو شيء وسط بين العلم والجهل.
# تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الوقار والسكينة وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه ،فلا يقوم جهلكم بعلمكم.
# من لم ينفعه العلم لم يأمن ضرر الجهل.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4458 ] نشر منذ 29 دقيقة
^^^ ماشاء الله^^^
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
$#المعرفة كنز يتبع صاحبه أينما ذهب.
$#علمني كيف أصطاد ولا تعطني سمكة كل يوم.
# سلح عقلك بالعلم خير من أن تزين جسدك بالجواهر.
#قطره فوق قطره بحر.. وحكمه فوق حكمه علم.
#بالسؤال يتعلم الإنسان.
#العلم هو الخير والجهل هو الشر.
#الرأي هو شيء وسط بين العلم والجهل.
# تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الوقار والسكينة وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه ،فلا يقوم جهلكم بعلمكم.
# من لم ينفعه العلم لم يأمن ضرر الجهل.