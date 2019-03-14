وظائف شاغرة في وزارة العدل

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت وزارة العدل، عبر موقعها الإلكتروني، وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية 276 وظيفة شاغرة للرجال والنساء والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) بالمرتبة الثامنة.

وذلك وفق المؤهلات والشروط التالية:

– خريجو/ خريجات درجة الماجستير (للتخصصات المحددة الموضحة في الملفات المرفقة بالإعلان).

-خريجو/ خريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية للتخصصات المحددة الموضحة في الملفات المرفقة بالإعلان.

-الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

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