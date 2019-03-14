وظائف شاغرة في وزارة العدل
أطلقت وزارة العدل، عبر موقعها الإلكتروني، وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية 276 وظيفة شاغرة للرجال والنساء والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) بالمرتبة الثامنة.
وذلك وفق المؤهلات والشروط التالية:
– خريجو/ خريجات درجة الماجستير (للتخصصات المحددة الموضحة في الملفات المرفقة بالإعلان).
-خريجو/ خريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية للتخصصات المحددة الموضحة في الملفات المرفقة بالإعلان.
-الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.
– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.
لمعرفة التفاصيل أضغط هنا .
اترك تعليقاً