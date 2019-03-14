إحباط تهريب 6 بطات محشية 6 آلاف قرص مخدر من مصر للمملكة

القاهرة(صدى):

ضبطت سلطات مطار القاهرة، مساء اليوم الخميس، 6 آلاف قرص مخدر محظور حيازتها طبقا للقانون داخل 6 بطات بحقائب راكب مصري لدى سفره إلى المملكة .

وقالت مصادر بمطار القاهرة: ” أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران متجهة إلى الرياض اشتبه رجال الأمن في حقائب الراكب المصري، حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها. ”

وتابعت المصادر: ” وبفتحها تبين وجود 6 بطات بداخل كل واحدة ألف قرص مخدر والممنوع تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا للقانون وتم القبض على الراكب واتخاذ الإجراءات القانونية ضده . “