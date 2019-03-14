قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.. ” واتساب ” يكشف سر ” عظَمة رونالدو “

نواف السالم(صدى):

نشر الفرنسي الدولي السابق باتريس إيفرا، صورة لمحادثة جمعته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء ذلك قبل 5 أيام من مواجهة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، في دوري أبطال أوروبا.

وقال إيفرا الذي تزامل مع رونالدو لسنوات في مانشستر يونايتد الإنجليزي، على حسابه بموقع ” إنستجرام ” : ” صورة خلف الكواليس للرسائل بيني وبين كريستيانو قبل 5 أيام من ” العودة العظيمة ” (عودة يوفنتوس من الهزيمة 0-2 ذهابا وانتصاره 3-0 في الإياب).

وظهر في محادثة اللاعبين، رسالة من إيفرا لرونالدو قال فيهاا: ” أخي أنا أعول عليك للعودة بدوري الأبطال. لم أشكك فيك أبدا. الناس يهاجمونني كل مرة تخسر فيها أنت أو يخسر فيها يوفنتوس ” .

ثم رد إيفرا قائلا: ” بالضبط. يحيا رونالدو ” ، ليرسل له بعدها رونالدو صورة له على متن قطار وهو مبتسم.

وكتب إيفرا مازحا: ” أردت مشاركة هذا النقاش معكم، إذا لم يعجبكم فليس لدي ما أفعله. هو الأفضل في العالم. لا تحاولوا النقر على الصورة للحصول على رقم هاتفه ” .