طيران أديل تعلن عن وظائف هندسية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عن توفّر وظائف وهندسية شاغرة للرجال والنساء، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة في محافظة جدة، وأنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. رئيس المفتشين.

. مدير أول الهندسة.

وأبرزت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أبريل 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:هنــــــــــــا.