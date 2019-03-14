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بالفيديو.. محام: تصوير المواطن للمخالفات والتبليغ عن الآخرين مقابل نقاط ضد النظام

بالفيديو.. محام: تصوير المواطن للمخالفات والتبليغ عن الآخرين مقابل نقاط ضد النظام
علي القحطاني(صدى):

أكد المحامي والمستشار القانوني، دكتور مساعد الربيش، أن إعطاء المواطن صلاحية تصوير المخالفات والتبليغ عن الآخرين مقابل نقاط مخالف للنظام ويخلق فوضى.

وتابع دكتور مساعد خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن من يضبط المخالفة وزير الداخلية هو صاحب الصلاحية، ويخول من يرى.

وأوضح ” الربيش ” أن المشكلة منذ فترة أنهم يطلعون بسيارة ويقولون أنها سيارة تحكم تضبط المخالفات المرورية، ويستطيع أي مواطن أن يأتي ونعطيه كاميرا يصور الناس، وله نقاط، وهذا مخالف للنظام.


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