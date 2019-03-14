بالفيديو.. محام: تصوير المواطن للمخالفات والتبليغ عن الآخرين مقابل نقاط ضد النظام
أكد المحامي والمستشار القانوني، دكتور مساعد الربيش، أن إعطاء المواطن صلاحية تصوير المخالفات والتبليغ عن الآخرين مقابل نقاط مخالف للنظام ويخلق فوضى.
وتابع دكتور مساعد خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن من يضبط المخالفة وزير الداخلية هو صاحب الصلاحية، ويخول من يرى.
وأوضح ” الربيش ” أن المشكلة منذ فترة أنهم يطلعون بسيارة ويقولون أنها سيارة تحكم تضبط المخالفات المرورية، ويستطيع أي مواطن أن يأتي ونعطيه كاميرا يصور الناس، وله نقاط، وهذا مخالف للنظام.
المحامي والمستشار القانوني د. مساعد الربيش
إعطاء المواطن صلاحية تصوير المخالفات والتبليغ عن الآخرين مقابل نقاط مخالف للنظام ويخلق فوضى.@musaad1387 pic.twitter.com/OBPSB2HZPP
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 14, 2019
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