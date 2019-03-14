بالفيديو.. العصيمي : 85% من المعلمين لم يتقدموا لحركة النقل الخارجي

عادل الحربي(صدى):

أوضح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، تعين المعلمين في مدن خارج مدن إقامتهم.

وقال العصيمي خلال مكالمة هاتفية في برنامج ” ياهلا ” إن 85% من المعلمين لم يتقدموا لحركة النقل الخارجي.

وأضاف : هذا معناه أنهم راضون عن أوضاعهم، وأن الوزارة نجحت في معالجة موضوع نقل المعلمين عاما بعد عام.

وتابع العصيمي : حركة النقل الخارجي للمعلمين هذا العام خدمت 15.6% من إجمالي المعلمين.