بالفيديو.. العصيمي : 85% من المعلمين لم يتقدموا لحركة النقل الخارجي
أوضح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، تعين المعلمين في مدن خارج مدن إقامتهم.
وقال العصيمي خلال مكالمة هاتفية في برنامج ” ياهلا ” إن 85% من المعلمين لم يتقدموا لحركة النقل الخارجي.
وأضاف : هذا معناه أنهم راضون عن أوضاعهم، وأن الوزارة نجحت في معالجة موضوع نقل المعلمين عاما بعد عام.
وتابع العصيمي : حركة النقل الخارجي للمعلمين هذا العام خدمت 15.6% من إجمالي المعلمين.
أ. مبارك العصيمي -المتحدث الرسمي لوزارة التعليم
85% من المعلمين لم يتقدموا لحرلكة النقل الخارجي، وهذا معناه أنهم راضون عن أوضاعهم، وأن الوزارة نجحت في معالجة موضوع نقل المعلمين عاما بعد عام.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/i8j6XTlD52
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 14, 2019
اترك تعليقاً