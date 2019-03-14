بالفيديو.. تتبيل الأسماك لإخفاء رائحة الفساد أبرز الأساليب لخداع المستهلك

علي القحطاني(صدى):

تقوم بعض المطاعم بتتبيل الأسماك لإخفاء رائحة الفساد، بالإضافة إلى أساليب آخرى تستخدمها بعض المطاعم لخداع المستهلك.

وقال عضو في أمانة جدة، خلال برنامج ” مالم تر ” الذي يذاع على قناة mbc: ” هذا مو غش هذا إجرام “، وأن تقشير الأسماك قبل عرضها للبيع ممنوع تمامًا إلا في منطقة جاهزة للتقشير.

وتضمنت أساليب الغش درجة الحرارة غير المناسبة لحفظ السمك في الثلاجات مما يؤدي إلى فساد الأغذية، وقال عضو أمانة جدة إن الأسماك من أسرع اللحوم فسادًا يمكن أن تفسد بعد ساعة واحدة، وأضاف: ” لو المشاهدين يشموا الريحة كانوا يكرهوا السمك. ”

وتابع أن الخياشيم بعد ذلك في حالة التسوس، وتصل إلى مرحلة التسمم، والديدان تتكاثر داخل الخياشيم، مؤكدًا أن هذا تدليس للمواطن.