زيدان يرفض تعاقد ريال مدريد مع نيمار

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير إسبانية، عن رأي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، مؤكدة أنه يرفض بشكل نهائي قدومه لريال مدريد.

وقالت التقارير إن النجم البرازيلي كان من أسباب الخلاف السابق بين الرئيس فلورنتينو بيريز والمدرب الفرنسي، حيث يرغب بيريز بقوة في التعاقد مع النجم البرازيلي، لكن زيدان يملك رأيًا مخالفًا.

في حين قال زيدان، إن نيمار نجم كبير، لكنه يرفض صرف مبلغ مالي كبير للتعاقد معه ويفضل استغلال المبلغ للتعاقد مع عدة لاعبين يعطون الفريق حلولًا كثيرة.

ويفضل زيدان التعاقد مع كليان مبابي المهاجم الفرنسي، رغم صعوبة إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عنه.