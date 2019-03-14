بالفيديو.. فرحة مواطن بسبب هطول أمطار غزيرة على الأحساء

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، فرحة أحد المواطنين؛ بعد هطول أمطار غزيرة على الأحساء، مصحوبة بزخات من البرد.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض، والقصيم، والشرقية، ومكة المكرمة، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير.

كما توقعت انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوب برياح شمالية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة.