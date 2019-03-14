” المرور “: من 3000 إلى 6000 ريال غرامة للسير عكس الاتجاه ولا يتم حجز المركبة

نايف السالم(صدى):

أكد المرور، أن سير المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، يترتب عليه غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال، ولا يتم حجز المركبة في هذه الحالة.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين، سائلًا: ” هل عكس السير يوجب التوقيف وحجز المركبة أم لا. ”

ورد المرور: غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات التالي:

1- تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.

2- تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.

3- العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير.

4- عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.

5- استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة.

6 – قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.

7- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.

8- إجراء سباق للمركبات على الطرق العامة، أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح.

9- عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات.

10- عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد.

11- تركيب تجهیزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ.

12- تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها، بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة.

13 – سير المركبة بلا لوحة خلفية، أو بلا لوحات.

14- طمس لوحات المركبة.

إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (11) إلى رقم (14).