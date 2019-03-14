والدة دانا العليان تكشف تفاصيل وفاتها لأول مرة

خالد الظفيري(صدى):

خرجت والدة مغنية الراب الكويتية دانا العليان عن صمتها وكشفت لأول مرة عن تفاصيل وفاة ابنتها رغم وفاتها منذ فبراير الماضي .

وقالت والدة دانا ، أن دانا توفيت منذ 11 فبراير الماضي وظل الخبر سراً عن الجميع لصعوبة تأثيره على عائلتها وأشقائها .

وتابعت ، توفيت في حادث سير تعرضت له أثناء ذهابها للقاء أحد المخرجين من أجل عمل فني لها في مسلسل كانت تنوي تصويره خلال الفترة القادمة وقد علمت بوفاة ابنتها بعد مرور ساعتين على الحادث لإصابتها البالغة.

وأكدت والدة دانة العليان أن ابنتها تركت طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات يدعى عبدالله ولا يعلم بوفاة والدته لأنه أصغر من أن يستوعب ما حدث ويتقبل رحيل والدته بشكل أقوى إذ يعتقد أنها في رحلة عمل.

وأشارت والدة الراحلة دانا العليان أنها طالبت بحذف حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لأن ابنتها كانت تشارك متابعيها بتفاصيل كثيرة وجريئة قد تسبب فهم الجمهور لها بطريقة خاطئة.