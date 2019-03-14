بالفيديو.. الشيخ سعد يوضح حكم منع الفتاة من زوجها وهي تريده

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ سعد هل يجوز للأب أو الأخ منع الفتاة من زوجها وهي تريده.

وحكى الشيخ خلال استضافته في برنامج ” همثون ” الذي يذاع على قناة دال، قصة فتاة منعت من زوجها، موضحًا أن فتاة جلست بين أبيها وأخيها، وجوزها على اليسار وقال لها الشيخ ما بك قالت ما بي.

وأضاف أن الشيخ شعر أنها ضعيفة فطلب بإخراج أبيها وأخيها فرفضوا حتى لا يخلو بها، فقال أنها في ذمة رجل وأنه جالس وأن الزوج أقرب لها من أبيها وأخيها، وحق الطاعة للزوج أعظم من حق الأب والأم والأخوة.

وتابع أن الشيخ صمم على أخراجهم، قائلًا: ” قوموا اطلعوا بره “، ثم التفت الشيخ لها قائلًا: ” يا بنيتي أنتِ مغصوبة على هذه الدعوة فبكت وقالت أيوة بس خائفة من أبوي “، في إشارة منه أن الأب والأخ لا يجوز لهم منع الفتاة من زوجها.