زوجة في دعوى طلاق : زوجي قواد وحول منزلنا لمنتدى خيانة زوجية

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية بدعوى طلاق من زوجها ، مؤكده ، زوجي شغال قواد وحول منزلنا مسرح لحفلات المجون والسهر ومنتدى للخيانة الزوجية .

وتقول الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، زوجي تقدم لي عن طريق إحدى صديقاتي ووافقت عليه عقب اعجابي به حيث انه ذو منصب مرموق وغني ، وعقب الزواج عشت معه أجمل أيام حياتي ، ولكن لم تكتمل فرحتي معه عقب علمي أنه قواد .

وتابعت ، بعد فترة من الزواج طلب مني أنظم حفلة لأصحابه وزوجاتهم في شقتنا فوافقت حتى اتعرف عليهم، وبالفعل نظمنا الحفلة على مستوى فيها أكل وكل أنواع المشروبات والحلويات وتعرفت على زوجات أصدقائه كلهم ومرت الأيام وطلب مني تنظيم حفلة أخرى فلم أمانع ودعا نفس الأشخاص وزوجاتهم وأخرين “.

وأضافت الزوجة ، في الحفلة الثانية لاحظت أشياء غريبة على بعض الرجال والسيدات في الحفلة فوجدت سيدة من الموجودين أنا أعرفها تتحدث في المحمول بشكل خارج وتقول كلام المفروض إنها تقوله لزوجها والغريب إن زوجها أساسا موجود في الحفلة وكان يتكلم مع واحده أخرى غيرها فدققت النظر في الموجودين وجدت للأسف بعض الزوجات يقفن مع رجال غير أزواجهن وأزواجهن يقفون مع سيدات أخريات .

واستطردت قائلة ، أصابني الذهول مما رأيت وعقب خروجهم من الشقه وقفت مع زوجى اتحدث معه عما رأيته بعينى ولم أصدقه فكان رده لي صدمة أصابتني بالجنون، فقال لي خليكي في حالك ولا تسألي عن شىء ده شغل أنا من الأخر كده أنا برتب الحفلة للتعارف وبعد كده كل واحد مع نفسه بعيد عني “.

صرخت الزوجة في وجه زوجها وقالت له: إنت كده قواد إزاي تعمل كده إنت تقبل إن حد يبصلي أو يعمل معايا كده فرد عليا وقالي أنا عارف أنا بعمل إيه وهنا تركت البيت وطلبت منه الطلاق فرفض وتوجهت إلى محكمة الأسرة لأحصل على حريتي.