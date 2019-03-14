جامعة الأميرة نورة: فتح باب الابتعاث لحملة البكالوريوس والماجستير

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، مقاعد ابتعاث لحمَلة البكالوريوس والماجستير لبرنامج خادم الحرمين الشريفين (مسار ابتعاث الجامعات الحكومية) للعام الجامعي 1440هـ، للعمل بالجامعة على رتبة أستاذ مساعد بعد الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

وبينت الجامعة أن مقاعد الابتعاث في الكليات التالية: الطب البشري، طب الأسنان، التمريض، الصيدلة، الصحة وعلوم التأهيل، الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، الإدارة والأعمال، التصاميم والفنون، اللغات، الخدمة الاجتماعية، التربية، الآداب.

وأوضحت أن المستندات المطلوب إرفاقها تشمل صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة (بطاقة الأحوال المدنية)، وصورة من جواز السفر ساري المفعول، وصورة من جميع المؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية (الحاصلات على الماجستير يجب إرفاق الوثيقة والسجل الأكاديمي للمرحلتين).

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