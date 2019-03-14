طعنته بالسكين بالشارع وتتوسله بألا يموت

مكسيكو(صدى):

أثارت زوجة مكسيكية ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر مقطع فيديو لها وهي تترجى زوجها بألا يموت عقب طعنها له إثر نشوب مشاجرة بينهما في الشارع .

وأظهر مقطع فيديو متداول زوجة مكسيكية تدعى سونيا أميراني نونيز ، وهي تركع على الرصيف وتحتضن زوجها إريك عمر دياز البالغ من العمر 29 عامًا، وتتوسل إليه ألا يموت، وذلك بعدما تشاجرا سويا.

يمكن سماع المرأة في مقطع الفيديو وهي تقول: “ لقد ضربني، حاول قتلي ”.. وتطلب منه إخبارهم بالحقيقة، قبل أن تكمل حديثها “ أرجوك سامحني يا حبيبي، من فضلك لا تموت ” – وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية – .

أما الزوج المطعون في بطنه فطلب من المارة مساعدته، وأخبرهم أن زوجته تريد قتله، لترد عليه زوجته: “ أنا لن أقتلك لأنني أحبك، لم أفعل ذلك، ليس لديك أي فكرة عما فعلته بي ”.. ليرد الزوج: “ الله شاهد ”.

وتم استدعاء الشرطة والإسعاف حيث نُقل الزوج للمستشفى واعتقال الزوجة للتحقيق .