تعليق مدرب باير ميونيخ على خروج فريقه من دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب بايرن ميونيخ الألماني، الكرواتي نيكو كوفاتش، إن فريقه سيركز على التتويج بلقبي الدوري والكأس المحليين، عقب خروجه من الدور 16 لمسابقة دوريأبطال أوروبا.

ولفت كوفاتش عقب الخروج المؤلم: “أريد أن أهنئ ليفربول، كان الفريق الأفضل في المباراتين الذهاب والإياب، نستحق الخسارة”.

وأوضح: “ضغطوا علينا في منتصف ملعبنا وكانوا متضامنين وصعبوا الأمور جداً علينا، واجهنا فريقاً قوياً جداً، يجب تهنئة ليفربول وكلوب، لم نكن في يومنا، ليفربول فريق من المستوى العالي في أوروبا، وأظهروا محدوديتنا”.

وتابعً: “لا تزال لدينا فرصة التتويج بلقبين وسنركز عليهما، هدفنا الآن الفوز بهما معاً، علينا الخروج من دوري أبطال أوروبا الآن، والعودة مرة أخرى العام المقبل”.