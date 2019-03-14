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سولاف فواخرجي تكشف حقيقة مهاجمتها للإنتاج الخليجي

سولاف فواخرجي تكشف حقيقة مهاجمتها للإنتاج الخليجي
دمشق(صدى):

كشفت الفنانة سولاف فواخرجي، حقيقة ما تم تداوله عن مهاجمتها للإنتاج الخليجي للدراما والأفلام السينمائية.

وعن ذلك، قالت ” فواخرجي ” : ” أنا أذكى من أن أقول هذا الكلام ” ، مشيرة إلى أن كثير من التصريحات أطلقت على لسانها رغم أنها لم تقولها.

وأكدت ” سولاف ” خلال لقائها مع سمر يسري في برنامج ” حفلة 11″ المذاع عبر فضائية ” ON E ” ، أن علاقتها بالخليج جيدة جدًا وأعمالها يتم عرضها بشكل دائم على القنوات الخليجية.

ووجهت الفنانة السورية اتهامًا للفنان ” باسم ياخور ” بأنه استغل هذه التصريحات المفبركة واختلق هذا الموضوع لمهاجمتها؛ لوجود خلافات شخصية بينهما.


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