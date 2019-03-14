بالفيديو .. ” الزعاق ” : بداية الصيف مع حلول رمضان
كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك الدكتور خالد الزعاق عن موعد بدية فصل الصيف فعلياً ، مؤكداً أنه سيبدأ مع غرة شهر رمضان المبارك .
وقال الزعاق: الصيف الفعلي لهذه السنة يبدأ مع غرة رمضان ، أما الصيف الشديد مع غرة شوال وذروته طوال شهري ذي القعدة وذي الحجة .
وتابع أن حدة حرارة الصيف ستنكسر مع غرة السنة الهجرية الجديدة 1441 .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68953 ] نشر منذ 14 دقيقة
خير ان شاء الله يادكتور ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68953 ] نشر منذ 14 دقيقة
خير ان شاء الله يادكتور ,,