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بالفيديو .. ” الزعاق ” : بداية الصيف مع حلول رمضان

بالفيديو .. ” الزعاق ” : بداية الصيف مع حلول رمضان
نايف السالم(صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك الدكتور خالد الزعاق عن موعد بدية فصل الصيف فعلياً ، مؤكداً أنه سيبدأ مع غرة شهر رمضان المبارك .

وقال الزعاق: الصيف الفعلي لهذه السنة يبدأ مع غرة رمضان ، أما الصيف الشديد مع غرة شوال وذروته طوال شهري ذي القعدة وذي الحجة .
وتابع أن حدة حرارة الصيف ستنكسر مع غرة السنة الهجرية الجديدة 1441 .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 68953 ] نشر منذ 14 دقيقة

خير ان شاء الله يادكتور ,,

[ عدد التعليقات: 68953 ] نشر منذ 14 دقيقة

خير ان شاء الله يادكتور ,,

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