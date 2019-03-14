بالصور.. إصابة قائد مركبة بعد انقلابها على طريق إبراهيم الخليل بمكة
شهد طريق إبراهيم الخليل صباح اليوم الخميس حادث إنقلاب مركبة من نوع ” وانيت ميتسوبيشي ” قرب من منطقة مخططات جنوب مكة ، أسفر عن إصابة قائد المركبة بإصابات متفرقة .
من جهتها تباشر الجهات المعنية الحادث المؤسف ، وتم نقل قائد المركبة المصاب عن طريق فِرَق الهلال الأحمر السعودي إلى المستشفى لتلقي العلاج .
الجدير بالذكر أن طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوب مكة “8، 7، 6، 5” ، شهد عدد من الحوادث الدامية خلال الآونة الأخيرة نتيجة إفتقار الصيانة وأكوام الرمال وتهالك الطبقة الأسفلتية .
وطالب الأهالي بضرورة وضع حد لهذه الحوادث ، خاصةً وأنه طريق حيوي يقع خلفه الكثير من المراكز الخدمية الجاري تنفيذها ، بالإضافة إلى أنه يصل بين مكة وطريق الخواجات .
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