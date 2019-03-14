إنقاذ طفل ابتلع جسما غريبا أدى لاختناقه بجدة

نايف السالم(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد في تصريحات إعلامية ، بتمكن إسعافي من هيئة الهلال الأحمر من إنقاذ حياة طفل في عامه الثاني ، تعرض لحالة اختناق وتوقف عن التنفس والنبض عقب ابتلاعه لجسم غريب أغلق مجرى التنفس .

وكانت غرفة العمليات بالهلال الأحمر تلقت عن تعرض طفل للاختناق وفقدان التنفس، وعلى الفور باشرت فرقة من الهلال الأحمر البلاغ.

واتضح أن الطفل يعاني انسداداً في مجرى التنفس؛ بسبب ابتلاع جسم غريب تسبب في توقف التنفس لديه والنبض، فتم على الفور تقديم الإسعافات الأولية للطفل، وعمل إنعاش قلبي رئوي CPR وإخراج الجسم الغريب، وبتوفيق الله جرى إعادة التنفس للطفل ونقله إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.