بالفيديو.. ريم السويدي تكشف حقيقة تخليها عن الحجاب

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفاشينيستا ريم السويدي صحة ما تردد عن تخليها عن الحجاب، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج ” ع السيف ” الذي يعرض على قناة ” atv ” الكويتية.

وعن ذلك، قالت ” ريم ” أنها لم تكن محجبة من الأساس، وأنها ظهرت في أولى الصور التي قامت بنشرها على حساباتها بمواقع التواصل من دون الحجاب.

وصرحت ” السويدي ” أنها شعرت بالرهبة عندما ازداد عدد متابعيها، وقامت بحذف تلك الصور لتعاود الظهور مرتدية غطاء الرأس.

حيث أشارت إلى أنها أخذت ذلك القرار ” تحت الإجبار ” ولإرضاء ” شخص ما ” ، مبينة أنها تخلت عن الحجاب بعد غياب ذلك الشخص.

وذكرت ” السويدي ” بأن ذلك أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وجعلها تخسر أكثر من 5 آلاف منهم، قبل أن يرتفع العدد مجدداً ويصل حالياً إلى ما يزيد على 150 ألفاً.