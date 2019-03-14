  • الخميس 14

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. ريم السويدي تكشف حقيقة تخليها عن الحجاب

بالفيديو.. ريم السويدي تكشف حقيقة تخليها عن الحجاب

بالفيديو.. ريم السويدي تكشف حقيقة تخليها عن الحجاب
خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفاشينيستا ريم السويدي صحة ما تردد عن تخليها عن الحجاب، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج ” ع السيف ” الذي يعرض على قناة ” atv ” الكويتية.

وعن ذلك، قالت ” ريم ” أنها لم تكن محجبة من الأساس، وأنها ظهرت في أولى الصور التي قامت بنشرها على حساباتها بمواقع التواصل من دون الحجاب.

وصرحت ” السويدي ” أنها شعرت بالرهبة عندما ازداد عدد متابعيها، وقامت بحذف تلك الصور لتعاود الظهور مرتدية غطاء الرأس.

حيث أشارت إلى أنها أخذت ذلك القرار ” تحت الإجبار ” ولإرضاء ” شخص ما ” ، مبينة أنها تخلت عن الحجاب بعد غياب ذلك الشخص.

وذكرت ” السويدي ” بأن ذلك أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وجعلها تخسر أكثر من 5 آلاف منهم، قبل أن يرتفع العدد مجدداً ويصل حالياً إلى ما يزيد على 150 ألفاً.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *