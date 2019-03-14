بالفيديو.. خبير تغذية يكشف أضرار تناول المعجنات على الجسم  

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح خبير تغذية أن تناول المعجنات التي يدخل في مكوناتها الدقيق، والزبد، والسمن ،والسكر الخفي والزيوت المختلفة ، تسبب مشاكل حقيقية يخلف وراءها اضطرابا في وظائف الجسم كافة.

وأشار خبير التغذية إلي أن المعجنات تلعب دورا سلبيا في زيادة نسبة الدهون وتراكمها ورفع مستوى الكولسترول في الدم، وبالتالي اضطرابات في مستوى الأنسولين ورفع مستوى السكر في الدم وزيادة الوزن.

وأبان خبير التغذية أن المعجنات عديمة الفائدة من الناحيه الصحية ولا ينصح بتناولها بكثرة.