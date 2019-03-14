مادة خطيرة في البطاطس المقلية.. احذريها

واشنطن(صدى):

أوضحت دراسة جديدة أجراها خبراء الوكالة الدولية للبحوث السرطانية ، أن البطاطس المقلية والرقائق التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع تحتوي على نسبة عالية من مادة الأكريلاميد التي يحتمل أنها مواد مسرطنة وتسبب نشوء الأورام الخبيثة .

واشار الباحثون ، إلى أنه ينتج هذا المركب الكيميائي بصورة طبيعية تحت تأثير درجات الحرارة العالية في بعض المواد الغذائية، النباتية منها خاصة، المحتوية على نسبة عالية من الكربوهيدرات ونسبة بسيطة من البروتينات.

كما اكتشف الباحثون أعلى نسبة لهذا المركب في البطاطس المقلية والرقائق، كما توجد هذه المادة في البسكويت والخبز والقهوة واللوز المحمص.

ويعتزم الأطباء الاستمرار في هذه الدراسة من أجل تحديد نسبة هذا المركب بدقة عالية في المواد الغذائية، ما سيساعد على تنظيم النظام الغذائي ومراعاة شروط تخزين هذه المواد وطبخها – وفقاً لروسيا اليوم – .