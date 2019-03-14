بالفيديو.. لاعب ” خدع بصرية ” يتحدث عن موهبته بعدما خطف أنظار لجنة ” أرابز جوت تالنت “

الرياض(صدى):

اجتاز لاعب الخدع البصرية المقيم في المملكة عبدالله محمد داوود المرحلة الأولي أمام لجنة Arabs Got Talent، وسط تنافس كبير بين متسابقين من جميع أنحاء العالم.

وحاز عرضه بأوراق «الكوتشينة»، خلال دقيقتين، إعجاب الحضور، وأعرب عبدالله عن سعادته، قائلا: “منذ صغري وأنا مولع بالخدع البصرية التي أصبحت من أهم وسائل الترفيه”.

ولفت عبدالله:”طورت موهبتي، ما أهلني للحصول على المركز الأول في مسابقة الخدع البصرية التي نظمت في بومباي الهندية أخيراً”.

وأشار عبدالله:”حصلت على إشادات عالمية في ماليزيا ودبي وإندونيسيا بعد تقديم عدة عروض لألعاب خفة اليد والخدع البصرية”.