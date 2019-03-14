إحباط محاولات تهريب كمية من المخدرات وأسلحة والقبض على المتورطين فيها
أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن دوريات الأفواج الأمنية وفي إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمنطقتي جازان وعسير، تمكنت خلال الفترة من 1 / 4 / 1440هـ حتى 1 / 7 / 1440هـ، من إحباط محاولات تهريب (52) طناً من مادة القات المخدر، و (157) كيلوجراماً من الحشيش، و (209) قطعة سلاح مختلفة، و (16166) ذخيرة حية.
وأضاف المقدم الشلهوب، أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (825) متهماً، والتحفظ على مبلغ (1.013.159) ريالاً، وحجز (743) سيارة في قضايا مختلفة.
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