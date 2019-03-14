4 استخدامات غير متوقعة للشاور جيل تعرفي عليها

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في التجميل عن 4 استخدامات هامة للشاور جيل تفيد السيدات والفتيات في جمالها وأناقتها .

وأكدوا أنه يمكن في بعض حالات نفاد الشامبو الخاص بك أو نسيانه أثناء السفر استخدام الشاور جيل عوضا عن الشامبو وسوف يمنح نتيجة قريبة من الشامبو ورائحة شعر فواحة.

كما يستخدم أيضاً في تنظيف فرش المكياج ليمنحها عمرا إضافيا ويجعلها أكثر نعومة وفعالية على البشرة.

وإضافة قطرات من الشاور جيل إلى ماء البادكير يعجل من إزالة الجلد الميت ويترك الجلد طريا ورطبا.

ويتم تنظيف الملابس الداخلة بواسطة الشاور جيل يجعلها تفوح عبير فواح ويجعل الملابس ناعمة ويطيل من عمرها .