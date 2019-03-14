الخدمة المدنية توضح الموعد الرسمي لتطبيق اللائحة الجديدة للموارد البشرية

الرياض(صدى):

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن تطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بنسختها الجديدة سيبدأ الخميس ١١ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ مايو من العام ٢٠١٩م .

وأكدت الوزارة أنها عملت على مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقد حظيت تلك المراجعة بمشاركة واسعة من عدد من الجهات والمختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص وكذلك استشاري المشروع الذي قدم المقارنات المرجعية لعدد من الدول.

وأشارت إلى أن النظام يهدف لتشخيص الواقع وتحديد احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية وموظفيها المشمولين بهذا النظام بما ينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة ويدعم تحقيق رؤية المملكة ،٢٠٣٠ ويبسط الإجراءات ويمكن الجهة الحكومية من إدارة شؤونها ذات العلاقة بالموارد البشرية باستقلالية، ويمكّن من بناء بيئة تنظيمية وتخطيط فعال للمساهمة في رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام.