بالفيديو.. اندلاع حريق بإحدى محطات مترو الرياض
وثقت مقاطع فيديو متداولة صباح اليوم الخميس، حريق وقع بمحطة مترو الرياض الواقعة على الدائري الشرقي ” مخرج 15 ” .
وتعمل فرق الدفاع المدني لأجل السيطرة على الحريق، ولم يتضح حتى الآن ملابسات الحادث أو أسبابه.
وستوافيكم ” صدى ” بالتفاصيل لاحقًا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68915 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يستر بستره الضافي على الاجواد ,, آمين ,,
,, اللهم سلم سلم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68915 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يستر بستره الضافي على الاجواد ,, آمين ,,
,, اللهم سلم سلم ,,