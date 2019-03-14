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  • نشر : منذ 17 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو.. اندلاع حريق بإحدى محطات مترو الرياض

بالفيديو.. اندلاع حريق بإحدى محطات مترو الرياض
سعيد العجل(صدى):

وثقت مقاطع فيديو متداولة صباح اليوم الخميس، حريق وقع بمحطة مترو الرياض الواقعة على الدائري الشرقي ” مخرج 15 ” .

وتعمل فرق الدفاع المدني لأجل السيطرة على الحريق، ولم يتضح حتى الآن ملابسات الحادث أو أسبابه.

وستوافيكم ” صدى ” بالتفاصيل لاحقًا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 68915 ] نشر منذ 6 دقائق

الله يستر بستره الضافي على الاجواد ,, آمين ,,

,, اللهم سلم سلم ,,

[ عدد التعليقات: 68915 ] نشر منذ 6 دقائق

الله يستر بستره الضافي على الاجواد ,, آمين ,,

,, اللهم سلم سلم ,,

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