بالفيديو.. اندلاع حريق بإحدى محطات مترو الرياض

سعيد العجل(صدى):

وثقت مقاطع فيديو متداولة صباح اليوم الخميس، حريق وقع بمحطة مترو الرياض الواقعة على الدائري الشرقي ” مخرج 15 ” .

وتعمل فرق الدفاع المدني لأجل السيطرة على الحريق، ولم يتضح حتى الآن ملابسات الحادث أو أسبابه.

وستوافيكم ” صدى ” بالتفاصيل لاحقًا.