بالصور.. شيفروليه ماليبو 2019 في صالات البيع بمنطقة الشرق الأوسط 

أميرة خالد(صدى):

أشارت شفروليه إلى وصول سيارة السيدان متوسطة الحجم ماليبو 2019 الجديدة كلياً إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتمتعت السيارة الجديدة بمستويات رائدة في استهلاك الوقود، وميزات أمان نشطة وأداء مُلفت، وقد باتت الآن متوفرة في صالات البيع لدى وكلاء شفروليه في جميع أنحاء المنطقة.

وفي سياق متصل، أوضح أحمد سدودي، المدير الإقليمي لعلامة شفروليه الشرق الأوسط وإفريقيا: “حظيت سيارة ماليبو 2019 بحفاوة بالغة في سوقنا هذا، الأمر الذي لم يكن مفاجئًا بالنسبة لنا، إذ أن هذه السيارة هي الأكثر تقدمًا من حيث التكنولوجيا في تاريخ سيارات ماليبو.

وأضاف سدودي: “عملنا في سيارة ماليبو 2019 على كسر النمطية التي قد ترتبط في بعض الأحيان بفئة سيارات السيدان العائلية متوسطة الحجم. وقد جاءت النتيجة مدهشة بالفعل، مع أداء يتناغم بشكل تام مع المظهر العدواني للسيارة دون المساومة على ميزة الاقتصاد في استهلاك الوقود، أو راحة أو أمان الركاب.

وتتوفر سيارة شفروليه ماليبو 2019 بطرازات LS وLT وPremier، حيث تتوفر الأخيرتان بمحركين مختلفين، وتتوفر السيارة بسعر يبدأ من 78,420 درهم إماراتياً متضمنًا ضريبة القيمة المضافة.

ويسعى المستهلكون اليوم بشكل متزايد للحصول على سيارة تتمتع بمزايا اقتصادية في استهلاك الوقود، إلى جانب أداء ديناميكي، وتلبي سيارة ماليبو 2019، بفضل محركات التوربو الحديثة التي تم تزويدها بها، هذه المتطلبات بكل سهولة. وأنا على ثقة بأنها ستواصل التألق وستحافظ على السمعة والمكانة الرائدة التي حققتها سيارات ماليبو السابقة في المنطقة”.

وزودت سيارة شفروليه ماليبو 2019 بمحرك توربو جديد سعة 1.5 لتر قادر على توفير مستوى استهلاك وقود يُعد من بين الأفضل في فئته، يصل إلى 16.7 كلم / لتر. ويقترن المحرك مع علبة تروس أوتوماتيكية بست سرعات، وهو قادر على توليد قوة حصانية تبلغ 163 حصاناً وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن للمتر عند 2500 – 5000 دورة في الدقيقة.

كما يتوفر محرك بشحن توربو سعة 2.0 لتر ينتج قوة تبلغ 250 حصانًا لتقديم مزيد من الأداء المتميز مع معدل اقتصادي في استهلاك الوقود يبلغ 14.2 كيلومتر لكل لتر.

وتأتي ماليبو 2019 بواجهة ذو تصميم جديد كليًا مع مظهر يغلب عليه الطابع الرياضي والجريء بما يتماشى مع قدرات السيارة وأدائها. كما حظيت المقصورة الداخلية باهتمام مماثل من خلال نظام شفروليه الجديد للمعلومات والترفيه والذي يوفر ميزات اتصال وترفيه ممتازة، بما في ذلك التوافق مع تطبيق Apple CarPlay وميزة التعرف على الصوت.

هذا وقد تم تجهيز السيارة بميزات أمان سلبية ونشطة، مثل تنبيه مغادرة المسار، وتنبيه النقطة الجانبية العمياء، ونظام الركن شبه الأوتوماتيكي، وغيرها الكثير.