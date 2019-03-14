” ميدو ” يعترف بصعوبة لقاء النصر

نواف السالم(صدى):

اعترف المدير الفني لنادي الوحدة ، المدرب المصري أحمد حسام ” ميدو” ، بصعوبة لقاء النصرالمقرر يوم السبت المقبل ، والذي يستضيفه الأخير ضمن منافسات الأسبوع 24 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وقال “ميدو” في حوار مع برنامج “في المرمي” أمس الأربعاء : المباراه ستكون صعبة ، وحضرنا لها جيداً ، مضيفاً أن الفريق سيحاول الحصول على أكبر عدد من النقاط ، وأن جائزة أفضل مدرب حافز للجميع .

وكان “ميدو” ، قد حصل على جائزة أفضل مدرب بالجولة الـ23 للمرة الثانية ، حيث حقق للقب سابقاً في الجولة الـ15 .