” ميسي ” يعلق على أداء رونالدو أمام أتلتيكو مدريد

ماجد محمد(صدى):

علق مهاجم برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أداء البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام أتلتيكو مدريد، لدور ربع نهائي أبطال أوروبا.

وعن ذلك، قال ” ميسي ” : ” في البداية كريستيانو ولاعبو يوفنتوس كانوا رائعين كانت مفاجأة كبيرة، توقعت أن أتلتيكو مدريد عمل المهم، لكن يوفنتوس تجاوزهم.. وكريستيانو رونالدو قدم ليلة سحرية ” .

وعن باقي المنافسين في دوري الأبطال قبل قرعة يوم الجمعة، أضاف مهاجم برشلونة: ” كل الفرق مواجهاتها معقدة مانشستر سيتي مثالًا، وأياكس الذي قدم فريقًا جيدًا برفقة مجموعة من الشباب لا يخافون من أي شيء، ليفربول يملك قوة كبيرة ” .

وتتطرق ” ميسي ” للحديث عن حلم الثلاثية قائلاً: ” يجب أن نتحلى بالهدوء في الفكر ونتهيأ للقادم بشكل قوي وجدي ” .