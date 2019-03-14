احترس.. إهمال الشريك يؤدي للضغوطات النفسية والموت المبكر

لندن(صدى):

أظهرت دراسات أجراها عدد من الباحثين في جامعة ” أدنبرة ” ببريطانيا أن الأشخاص الذين لديهم شركاء لا يهتمون بهم، عانوا من ضغوطات نفسية شديدة أكثر من غيرهم.

حيث أجرى الباحثون استجوابًا لأكثر من 1100 شخص عن مدى اهتمام شريك الحياة بهم وعما إذا كان يُقدم الدعم لهم، ووجدوا أن دعم الشريك والاهتمام به يساهم كثيرًا في تقليل الضغط والإجهاد.

كما وجدوا أن الأشخاص الذين لديهم شركاء لا يهتمون بهم أصبحوا أكثر عرضة للوفاة بعد نحو 20 عامًا من زواجهم؛ وذلك بسبب تأثير الإجهاد عليهم.