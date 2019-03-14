بالفيديو.. طريقة الاطلاع على تفاصيل المخالفات المرورية والاعتراض الإلكتروني عليها

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إمكانية الاطلاع على تفاصيل وصور المخالفة المرورية من خلال خدمة الاعتراض الإلكتروني للمخالفات المرورية عبر بوابة أبشر.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن للمتقدم أن يطلع على كافة التفاصيل والمعلومات مثل: الوقت، والمكان، والصور الخاصة بالمخالفة، ومن ثم التقدم بطلب الاعتراض، مبينة أنه ستصل رسالة نصية على هاتف المتقدم تفيد بتأكيد رفع الطلب.

ويمكن تقديم الاعتراض خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة، ولا يمكن الاعتراض على مخالفة أثناء فترة معالجة اعتراض آخر، وفي حال لم يتم معالجة الاعتراض خلال 7 أيام عمل يتم حينها مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية بالمنطقة، مشيرا إلى إمكانية تقديم الاعتراض على المخالفات المسددة وغير المسددة.

وشرح “أبشر” طريقة التقدم بالاعتراض على الشكل التالي: الدخول إلى حسابك في أبشر، ثم اختيار خدمات من خلال تبويب خدماتي، واختيار قطاع المرور، ثم اختيار الاعتراض على المخالفات المرورية، وتحديد المخالفة التي سيتم الاعتراض عليها، ثم الاطلاع على تفاصيل المخالفة، وتحديد سبب الاعتراض والموافقة على الشروط والأحكام، وإذا لم يكن سبب الاعتراض متوفرا في القائمة فيتم كتابته نصيا، ثم تأكيد الطلب وإرساله.