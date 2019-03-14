تحذير.. إدمانك للتسوق علامة قوية لمرض نفسي

برلين(صدى):

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب من الإصابة بإدمان التسوق ، مؤكدة أنه حالة تصاب الإنسان وخاصةً المرأة مثل إدمان الإنترنت ، أو الألعاب ، أو الرياضة أو غيرها .

وأكدت الرابطة أن التوترات النفسية والعصبية تتسبب في هذه الحالة التي تدفع المرأة لشراء مستلزمات ليست في حاجة إليها كأدوات التجميل أو ملابس أو غيرها وتشعر بالسعادة في حينها ، وسرعان ما يعاودها الحزن والندم .

وطالبت الرابطة بضرورة بحث الأسباب وراء هذه الحالة كنقص الثقة في الذات ، أو قلة الإحساس بقيمتها ، أو أي شعور سلبي مما يعد من الأمراض النفسية .