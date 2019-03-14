مستحضرات تساعدك على التخلص من التجاعيد التعبيرية

أميرة خالد(صدى):

تظهر التجاعيد التعبيرية للمرأة على سطح البشرة؛ وذلك نتيجة حركات عضلات الوجه المتكرّرة، والتي تصبح مع الوقت راسخة أكثر، ومن أكثر المناطق التي تظهر بها التجاعيد ” حول الفم وعلى الجبين وعند محيط العينين ” .

وترى العديد من النساء أن ظهور التجاعيد على البشرة يكون له تأثير سلبي على ملامح الوجه ونجاح المكياج. لذا تسعى كل سيّدة إلى التخلّص منها؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز المستحضرات التي تساعد المرأة على التخلص من هذه التجاعيد.

– حمض الهيالورونيك ” مادة مرطبة للبشرة ”

ويساعد هذا الحمض على تأمين مرونتها وحمايتها من الجفاف والذي يعتبر العامل الأساس في ظهور التجاعيد.

– البيبتيدات ” بروتين الجلد والكولاجين ”

وهي سلسلة أحماض أمينية تشكل ” بروتين الجلد والكولاجين ” ؛ وذلك من خلال مساعدة البشرة على استعادة الببتيدات، حيث يمكن إعادة بناء كتل الكولاجين لتحصين البشرة ومنحها المرونة.

– الريتينول ” تقشير البشرة ”

يعمل على تقشير البشرة بلطف وإزالة الخلايا الميتة، فهو أحد مشتقات الفيتامين A، كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية وإنتاج الكولاجين وبالتالي تقليص الخطوط الرفيعة.

– مضادات الأكسدة ” حماية البشرة ”

تحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة، وتعزيز مناعتها من خلال دعم خلاياها وإعادة بناء مادتي ” الكولاجين والإيلاستين ” الضروريتين لمرونتها.