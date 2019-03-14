فنان شهير يستغل قاصرا في فيديو فاضح ويثير موجة غضب بمواقع التواصل 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو فاضح للفنان آر كيلي، بعدما عثر عليه رجل مصادفة وقدمه للعدالة.

وظهر في الفيديو موقف خادش مع فتاة قاصر، ما أثار موجة غضب، كما أن هذا قد يعرضه للسجن لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات.

وتعود الواقعة عندما شاهد الرجل الذي عثر على الفيديو المقطع فشعر بصدمة كبيرة، بسبب ما رآه حيث ظهر فيه النجم وهو يستغل فتاة قاصراً من أصول أفرو أميركية.