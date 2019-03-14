اليوم.. الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم بعد ظهر اليوم الخميس إعلان نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات ، وذلك عن طريق إرسال رسائل نصية على الهواتف بالقبول أو الرفض ، على أن يحق للمتضرر تقديم إعتراض خلال 10 أيام فقط ، لدراسته واعتماد النتائج وتبليغها للمناطق .

ومن المتوقع أن تسجل الحركة نسبة قريبة من العام الماضي بواقع 20% للمعلمين والمعلمات ، وذلك بالمقارنة بسنبة 27% خلال عام 1439 هـ ، و18% خلال عام 1438 هـ ، و14% خلال عام 1437هـ .